Украинские пограничники приступили к обустройству заграждений в виде противотранспортных рвов на границе с Россией

Пограничники Украины начали дополнительно укреплять границу с Российской Федерацией на территории Сумской области. Этой информацией поделились в пресс-службе Государственной пограничной службы страны.
Отмечается, что пограничники задействованы в укреплении украинско-российского участка границы. Работы проводит пятый пограничный отряд. В сообщении также сказано, что речь идет о совершенствовании системы инженерного обустройства.
Пограничники обустраивают противотранспортные рвы на направлениях, которые представляют угрозу для украинской стороны. Напомним, что на днях на Украине вступило в силу решение СНБО по реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.