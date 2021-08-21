Украинские пограничники приступили к обустройству заграждений в виде противотранспортных рвов на границе с Россией

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21 августа 2021, 22:15 Источник: РИА Новости

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Пограничники Украины начали дополнительно укреплять границу с Российской Федерацией на территории Сумской области. Этой информацией поделились в пресс-службе Государственной пограничной службы страны.

Отмечается, что пограничники задействованы в укреплении украинско-российского участка границы. Работы проводит пятый пограничный отряд. В сообщении также сказано, что речь идет о совершенствовании системы инженерного обустройства.

Пограничники обустраивают противотранспортные рвы на направлениях, которые представляют угрозу для украинской стороны. Напомним, что на днях на Украине вступило в силу решение СНБО по реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы.

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