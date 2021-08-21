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Посол России в Кабуле Жирнов заявил, что первые дни талибов у власти можно оценить позитивно

, 21:26 Источник: РИА Новости

Посол России в Кабуле Жирнов заявил, что первые дни талибов у власти можно оценить позитивно
Stringer/Global Look Press

Первые дни пребывания у власти “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) можно рассматривать как позитивные. Такое заявление сделал российский посол в столице Афганистана Дмитрий Жирнов.

При этом он подчеркнул, что российская сторона намерена пристально наблюдать за действиями представителей этого радикального движения. По его словам, Россия поспешных выводов не делает. Этой информацией Жирнов поделился в интервью немецкому изданию Spiegel.

“Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить”, - отметил посол РФ в Кабуле.

Кроме того, он сообщил, что еще в мае понимал, что талибы будут избегать кровопролития и насилия. Жирнов добавил, что на то время приходило понимание того, что “никто не станет по-настоящему защищать Гани”.

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