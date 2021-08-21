Представитель «Талибана» заявил, что движение обеспечивает безопасность иностранных военных в аэропорту афганской столицы

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21 августа 2021, 19:58 Источник: РИА Новости

STR/Global Look Press

Движение “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) обеспечивает безопасность находящихся в аэропорту афганской столицы военных из других стран. Этой информацией поделилось агентство Рейтер, которое в своем материале ссылается на представителя радикального движения.

Источник из числа талибов сообщил, что сейчас в аэропорту Кабула находятся тысячи военнослужащих западных стран. “Мы обеспечиваем их безопасное присутствие”, - сказал он.

На сегодняшний день боевики указанного движения контролируют все наземные пограничные переходы из Афганистана. Ранее хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что в аэропорту Кабула насчитывается порядка 6000 военных Соединенных Штатов.

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