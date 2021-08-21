Младший брат бежавшего из Афганистана экс-президента присягнул на верность «Талибану»*

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21 августа 2021, 13:59 Источник: Sputniknews

Фото: wikipedia

Младший брат бежавшего из Афганистана экс-президента Ашрафа Гани — Хашмат Гани Ахмадзай присягнул на верность «Талибану»*. Об этом говорится в заявлении боевиков.

"Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани", - сообщает Движение.

Сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после того, как под контроль боевиков перешла большая часть территории. Он объяснил свой поступок желанием «предотвратить бойню», но в ближайшем будущем пообещал вернуться в свою страну.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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