Аргументы Недели В мире 13+

Младший брат бежавшего из Афганистана экс-президента присягнул на верность «Талибану»*

, 13:59 Источник: Sputniknews

Младший брат бежавшего из Афганистана экс-президента присягнул на верность «Талибану»*
Фото: wikipedia

Младший брат бежавшего из Афганистана экс-президента Ашрафа Гани — Хашмат Гани Ахмадзай присягнул на верность «Талибану»*. Об этом говорится в заявлении боевиков.

"Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани", - сообщает Движение.

Сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после того, как под контроль боевиков перешла большая часть территории. Он объяснил свой поступок желанием «предотвратить бойню», но в ближайшем будущем пообещал вернуться в свою страну.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БИ

В мире

Американский генерал Глен Ванхерк: Москва способна ударить по США новейшими крылатыми ракетами прямо с территории России

Американский генерал Глен Ванхерк: Москва способна ударить по США новейшими крылатыми ракетами прямо с территории России

Москва способна ударить по США новейшими крылатыми ракетами прямо с территории Российской Федерации. На это указал генерал Глен Ванхерк, занимающий должность главы американского Северного командования.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество