Младший брат бежавшего из Афганистана экс-президента присягнул на верность «Талибану»*
21 августа 2021, 13:59Источник:
Sputniknews
Младший брат бежавшего из Афганистана экс-президента Ашрафа Гани — Хашмат Гани Ахмадзай присягнул на верность «Талибану»*. Об этом говорится в заявлении боевиков.
"Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани", - сообщает Движение.
Сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после того, как под контроль боевиков перешла большая часть территории. Он объяснил свой поступок желанием «предотвратить бойню», но в ближайшем будущем пообещал вернуться в свою страну.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
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