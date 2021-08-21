Брат бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани присоединился к талибам

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21 августа 2021, 13:37 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Младший брат бежавшего в ОАЭ президента Афганистана Ашрафа Гани присоединился к талибам. О том, что Хашмат Гани присоединился к движению «Талибан» (признанная террористической организацией, запрещена в России) говорится в заявлении талибов.

Талибы раскрыли, что «брат бывшего президента Афганистана присягнул на верность Исламскому эмирату в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани», — передает РИА Новости.

Халиль Аль-Рахман Хаккани — высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани», которая тесно контактирует с движением, запрещенным в РФ.

В субботу, 21 августа, в Кабуле состоялась его встреча с бывшим премьером, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром.

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