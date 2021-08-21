Kyodo: Россиянин приплыл в Японию и попросил предоставить ему убежище

Аргументы Недели → В мире 13+

21 августа 2021, 13:04 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Агентство Kyodo в субботу распространило информацию о россиянине, приплывшем в Японию и попросившем убежища. По данным Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии, гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на японский остров Хоккайдо с просьбой предоставить ему убежище.

Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 километров. Сотрудники полиции передали мужчину работникам эмиграционного бюро города Саппоро.

Сейчас россиянином занимаются специалисты. Миграционного бюро должно выдать временное разрешение на пребывание в Японии или депортировать мужчину на родину, - передает ТАСС.

Информации о том, как конкретно россиянин смог добраться до территории Японии, пока нет.

Посольство РФ в Японии и Генконсульство в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими полицией и миграционной службой для выяснения необходимых обстоятельств по поводу гражданина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости