Украина может остаться без отопления

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21 августа 2021, 12:01 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В августе запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины упали на треть. Запасов угля в стране еще на начало месяца было на треть меньше, чем требуется. Впереди осень и зима, и топлива Украине явно не хватает.



В подземных хранилищах страны 17,6 млрд кубометров газа — это 57% от всего возможного объема. В прошлом году в середине августа украинские ПХГ были заполнены на 77,1% (23,8 млрд кубометров). На весь отопительный сезон газа не хватит.



В Европе, где Украина закупает голубое топливо, газ рекордно подорожал — почти до $600 за тысячу кубометров. Это произошло после резкого сокращения поставки в ЕС по трубопроводу «Ямал–Европа» из-за аварии на заводе под Новым Уренгоем. Российский газ европейцы покупают втридорога, а тарифы на электроэнергию резко выросли.



Из-за дефицита угля на Украине остановлена работа 15 энергоблоков. Еще несколько десятков энергоблоков находятся на ремонте. По графику накопления топлива, утвержденному минэнерго страны, на складах должно было быть не менее 1 млн 359 тыс. т угля, а его запасы на треть меньше и продолжают сокращаться.



Уголь не закупают из-за нехватки средств. Это также может происходить из-за того, чтобы спровоцировать дефицит топлива для поддержания высоких цен на электроэнергию. То есть украинские компании-монополисты могут действовать в своих интересах.



В нехватке газа Украина, конечно же, обвиняет Россию.



«Даже сейчас «Газпром» отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы во многом искусственный и не является первопричиной роста цен», - сообщил гендиректор оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.



Из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2» достается и Ангеле Меркель.



«Меркель заслуживает лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у глупых украинцев забрала весь транзит газа. Германия стала газовым хабом — газораспределительным центром — Европы, и от них теперь зависит энергетическая безопасность региона», — заявил экономист из Украины Юрий Атаманюк.



Тем не менее о потере транзита голубого топлива Украина может не беспокоиться как минимум до 2024 года, поскольку с конца 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» действует пятилетний контракт. Он предусматривает прокачку в объеме не менее 225 млрд кубометров природного газа.



В феврале 2021-го из-за проблем с генерацией энергии Украина уже находилась на грани веерных отключений. В стране выросли тарифы ЖКХ — подорожали газ, вода и электроэнергия, жители некоторых регионов даже выходили на акции протеста.



Ранее в стране действовал льготный тариф — 90 копеек за первые 100 кВт · ч, но с января его отменили — единый фиксированный тариф составляет 1,68 грн/кВт · ч. Помимо этого, НКРЭКУ отменила льготы для многодетных семей и детдомов и более дешевые ночные расценки. Причинами стали острая нехватка угля на ТЭС и приостановка работы некоторых энергоблоков тепловых электростанций. Киев начал закупать энергию в России и Белоруссии. То есть именно Россия и Белоруссия фактически спасли Украину от блэкаута. Однако уже в мае Украина эти закупки прекратила. В планах страны стать в 2023 году частью европейской энергосистемы ENTSO-E.





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