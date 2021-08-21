В конгрессе США заявили, что космос больше не является безопасной зоной для спутников

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21 августа 2021, 09:55

фото: pixabay.com

Американские эксперты заявили, что космос больше не является безопасной зоной для спутников США.

Аналитики конгресса США выпустили доклад о милитаризации космоса.

В конгрессе отметили, что превосходство американских военных уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Аналитики решили, что потенциальную «угрозу» в космосе для Америки представляют Россия и Китай.

Исследователи убеждены, что противники, Россия и Китай, разрабатывают и тестируют многочисленные противокосмические технологии, потенциально представляющие угрозу для космических систем США.

«Противники изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах как особенной уязвимости США», — говорится в докладе.

В документе говорится, что российские противокосмические системы включают в себя средства кинетического физического, некинетического физического и электронного действия, а также киберсредства.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT отметил, что американская сторона также ведёт разработки в космической сфере, однако для увеличения военного бюджета требуется «российская угроза».

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