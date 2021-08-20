Аргументы Недели В мире 13+

Мэр Запорожья Буряк заявил о беспрецедентном давлении при Зеленском

, 17:02 Источник: РИА Новости

Мэр Запорожья Буряк заявил о беспрецедентном давлении при Зеленском
Владимир Буряк в центре, фото из соцсети

На Украине городской глава Запорожья Владимир Буряк в пятницу заявил о беспрецедентном давлении на городских руководителей при президенте Владимире Зеленском.

Правоохранители накануне провели обыски в мэрии Запорожья по делу о растрате имущества. Следственные действия проводились непосредственно в кабинетах мэра Владимира Буряка, его советников, в районных администрациях и коммунальных предприятиях. Наведались правоохранители и в салон красоты "Персона", которым владеет советница мэра Наталья Зайченко.

"Крик души" Буряк опубликовал в Facebook. "В Запорожье и параллельно в Киеве снова обыски: громкие, массовые, показательные, с соответствующим информационным фоном. Вчера в Запорожском горисполкоме, районных администрациях, на коммунальных предприятиях снова принимали гостей в погонах", - пишет градоначальник.

Буряк поделился, что за "последние полтора года уже сбился со счета по количеству пустых обысков в Запорожье, начиная с атаки на новый терминал аэропорта и заканчивая вчерашними".

"Сегодня городские главы Украины чувствуют на себе беспрецедентное давление, которого не было даже, я бы сказал, во времена  Януковича. И это без преувеличения. Обыски, давление, угрозы", - раскрыл Буряк. Он напомнил про гибель мэра Кривого Рога. "Очень много вопросов вызывает", - подчеркнул мэр Запорожья.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация со строительством Крымского моста остается практически неразрешимой. По его словам, для Черного моря необходима «новая стратегия».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью