Мэр Запорожья Буряк заявил о беспрецедентном давлении при Зеленском

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20 августа 2021, 17:02 Источник: РИА Новости

Владимир Буряк в центре, фото из соцсети

На Украине городской глава Запорожья Владимир Буряк в пятницу заявил о беспрецедентном давлении на городских руководителей при президенте Владимире Зеленском.

Правоохранители накануне провели обыски в мэрии Запорожья по делу о растрате имущества. Следственные действия проводились непосредственно в кабинетах мэра Владимира Буряка, его советников, в районных администрациях и коммунальных предприятиях. Наведались правоохранители и в салон красоты "Персона", которым владеет советница мэра Наталья Зайченко.

"Крик души" Буряк опубликовал в Facebook. "В Запорожье и параллельно в Киеве снова обыски: громкие, массовые, показательные, с соответствующим информационным фоном. Вчера в Запорожском горисполкоме, районных администрациях, на коммунальных предприятиях снова принимали гостей в погонах", - пишет градоначальник.

Буряк поделился, что за "последние полтора года уже сбился со счета по количеству пустых обысков в Запорожье, начиная с атаки на новый терминал аэропорта и заканчивая вчерашними".

"Сегодня городские главы Украины чувствуют на себе беспрецедентное давление, которого не было даже, я бы сказал, во времена Януковича. И это без преувеличения. Обыски, давление, угрозы", - раскрыл Буряк. Он напомнил про гибель мэра Кривого Рога. "Очень много вопросов вызывает", - подчеркнул мэр Запорожья.

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