Аргументы Недели В мире 13+

Американист Лозанский заявил, что с заявлениями по Афганистану Байден противоречит себе

, 15:52

Американист Лозанский заявил, что с заявлениями по Афганистану Байден противоречит себе
фото: pixabay.com

Президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что президент США Джозеф Байден, делая заявления по ситуации с Афганистаном, противоречит себе. Байден заявил, что уверен в правильности решения Белого дома вывести войска США из Афганистана.

По мнению американиста Эдуарда Лозанского, президенту США ничего не остается, как говорить такие вещи. По словам эксперта, Байден находится в безвыходной ситуации, на него идет давление не только от республиканцев, но и от однопартийцев-демократов.

Американист считает, что США не добились своих целей в Афганистане. «Это полное поражение Америки, как и когда-то во Вьетнаме», - сказал американист в интервью Общественной службе новостей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация со строительством Крымского моста остается практически неразрешимой. По его словам, для Черного моря необходима «новая стратегия».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью