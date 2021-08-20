Американист Лозанский заявил, что с заявлениями по Афганистану Байден противоречит себе
20 августа 2021, 15:52
Президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что президент США Джозеф Байден, делая заявления по ситуации с Афганистаном, противоречит себе. Байден заявил, что уверен в правильности решения Белого дома вывести войска США из Афганистана.
По мнению американиста Эдуарда Лозанского, президенту США ничего не остается, как говорить такие вещи. По словам эксперта, Байден находится в безвыходной ситуации, на него идет давление не только от республиканцев, но и от однопартийцев-демократов.
Американист считает, что США не добились своих целей в Афганистане. «Это полное поражение Америки, как и когда-то во Вьетнаме», - сказал американист в интервью Общественной службе новостей.
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