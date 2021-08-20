Баку и Ереван ведут топонимическую войну

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20 августа 2021, 15:22

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился, однако стороны не намерены останавливать противостояние. Из военного формата оно перешло в картографический.



Лидер Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от СМИ своего государства использовать в материалах только азербайджанские имена географических мест Армении. Так, Варденисский район стал называться Басаркечерским. Алиев считает, что это исконно азербайджанская территория, на которой в большей части проживают азербайджанцы.



Доктор исторических наук, академик Ашот Мелконян ответил азербайджанскому президенту по поводу исторических территорий: любые упоминания турецкого элемента в этом регионе до 9 века не имеют смысла. Первое упоминание тюрок зафиксировано в 9 веке. Они были наёмными солдатами, воевавшими в арабской армии. Тюркизация Восточной Армении и Восточного Закавказья началась через пять веков.



Армения также ведёт картографическую войну со своей стороны. Топографические фабрики готовятся к изменениям в работе, привлекаются филологи, географы и историки. Глава внешнеполитического ведомства Нагорного Карабаха Давид Бабаян сожалеет, что стороны ведут споры об истории и топонимике не за столом. Полемика сопровождается перестрелками, что чревато возобновлением конфликта, заявил чиновник.





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