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Жители Гонконга возмутились лояльным отношением местных властей к Николь Кидман

, 15:29 Источник: t.me/golovnin_tokyo

Жители Гонконга возмутились лояльным отношением местных властей к Николь Кидман
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Голливудская звезда Николь Кидман получила разрешение провести в Гонконге съемки без прохождения обязательного карантина. Это вызвало большое возмущение в местных социальных сетях.

Актриса прибыла в город 12 августа из Австралии, и в течение нескольких дней участвовала в съемках телесериала Expats («Экспаты»). Популярную актрису заметили в центре города, где она делала покупки.

Твиттер взорвался публикациями возмущенных местных жителей. Они крайне недовольны тем, что обычных людей ограничивают карантинными мерами, а Николь Кидман может их не соблюдать.

Администрации Гонконга пришлось разъяснять, что она имеет право давать такие разрешения с учетом потребностей профессиональной деятельности того или иного уникального специалиста с учетом ее важности для местной экономики. При этом получающий возможность въезда без карантина должен заранее согласовать график своих перемещений по городу, будучи вакцинированным.

Действующие в Гонконге правила санитарного контроля в отношении прибывающих из-за рубежа считаются одними из самых жестких в мире. На этой неделе они были вновь ужесточены. С пятницы въезд в город из зоны высокого риска распространения коронавируса будет разрешен лишь вакцинированным постоянным жителям Гонконга. Однако им придется провести 21 день карантина в специализированных отелях.

В других случаях срок карантина составляет 14 дней. И лишь для приезжающих из Новой Зеландии предусмотрено сокращенное карантинное пребывание на неделю.

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