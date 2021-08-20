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Украина планирует создать «пояс успешности» на территории Донецкой и Луганской областей

, 12:44

Украина планирует создать «пояс успешности» на территории Донецкой и Луганской областей

Украинское правительство приняло план развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Киев планирует создать на данных территориях «пояс успешности». Для этого необходимо провести местные выборы, которые не состоялись в прошлом году.

Украинская власть опасается, что победу на Донбассе одержат политические силы, подконтрольные Российской Федерации. Депутат украинского парламента от оппозиции Наталья Королевская напомнила, что права голоса в настоящее время лишены более полумиллиона граждан Украины, проживающих на неподконтрольных территориях. Важно сделать всё необходимое, чтобы мнение народа было услышано, и люди смогли выбрать власть самостоятельно.

Согласно «формуле Штайнмайера», Киев должен предоставить Донбассу особый статус для проведения избирательного процесса. ОБСЕ заверила украинскую власть в контролировании выборов в регионе. Однако такой вариант руководству страны не понравился.

Отдельным разделом плана развития Донбасса является восстановление инфраструктуры и производства. На эти цели потребуется порядка 20 миллиардов долларов. Вице-премьер Алексей Резников говорит, что в бюджете Украины нет таких средств. Решение задачи возможно только при помощи инвесторов и компенсаций со стороны России, которая виновна в нанесении материального и нематериального ущерба вследствие широкой агрессии, считает чиновник.

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