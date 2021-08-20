Верховная Рада Украины отменит свободную экономическую зону с Крымом через три месяца
20 августа 2021, 11:51
Верховная Рада Украины приняла закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом. Закон опубликован в официальной газете Рады «Голос Украины» и вступит в силу через три месяца.
В документе говорится, что «Верховная Рада постановляет признать утратившим силу закон Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины».
Свободная экономическая зона с Крымом действовала с 2014 года. На этой территории украинские власти не взимали с граждан Украины общегосударственные налоги и сборы на обязательное пенсионное страхование.
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