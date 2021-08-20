Депутат ЕП от Польши назвала «Северный поток-2» угрозой всеобщей безопасности и призвала противодействовать газопроводу

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20 августа 2021, 09:41

Анна Фотыга, фото: facebook.com/Anna.Fotyga.PE

Депутат Европейского парламента от Польши Анна Фотыга назвала газопровод «Северный поток-2» угрозой всеобщей безопасности и призвала противодействовать проекту, который завершает компания Nord Stream 2 AG.

Евродепутат обратилась к Еврокомиссии и напомнила о необходимости противодействовать введению в эксплуатацию газопровода, - сообщает RT.

Фотыга напомнила, что в начале лета компания Nord Stream 2 AG подала заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы, но выдача сертификата возможна, если соответствующая газотранспортная система существовала до 23 мая 2019 года (согласно обновлённой газовой директиве ЕС).

Она подчеркнула, что трубопровод компании Nord Stream 2 AG к этой дате достроен не был. Фотыга также заметила, что зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG не отвечает основному требованию сертификации. «Регулирующий орган обязан отказывать в сертификации, которая ставит под угрозу энергобезопасность любого государства — члена ЕС», — заявила Фотыга. По её мнению, компания якобы не желает соблюдать основные правила Третьего энергопакета ЕС.

Ещё один ключевой фактор, который вызывает обеспокоенность евродепутата, — «негативное влияние» российского газопровода на безопасность энергопоставок ЕС.

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