Эрдоган сообщил о введении обязательной сдачи ПЦР-тестов для непривитых от коронавируса граждан для перелета и похода в рестораны
20 августа 2021, 08:51Источник:
Hurriyet
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ужесточении ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, невакцинированным гражданам придется предоставить отрицательный ПЦР-тест при посещении общественных мест.
«Мы сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места как кинотеатры и рестораны», - рассказал глава государства.
Эрдоган отметил, что непривитые студенты и сотрудники университетов также будут обязаны регулярно делать ПЦР-тесты. По его словам, с 6 сентября сотрудники школ должны сдавать анализ как минимум дважды в неделю.
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