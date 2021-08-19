Талибы обратились с просьбой к ООН не покидать Афганистан и продолжать в стране гуманитарную деятельность

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19 августа 2021, 23:58 Источник: РИА Новости

Xinhua/Global Look Press

Боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) попросили ООН не покидать Афганистан. Они призвали организацию продолжить гуманитарную деятельность в стране. Такое заявление сделал Рамиз Алакбаров, координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане.

В настоящее время он находится в Кабуле. Он отметил, что уже на протяжении 18 лет наблюдается практическое взаимодействие между талибами и гуманитарным офисом ООН на афганской территории. По его словам, у организации “есть установленные взаимоотношения по реализации гуманитарной деятельности” с “Талибаном”.

Алакбаров подчеркнул, что талибы и офис в течение последних дней не заключали новые договоренности. Он добавил, что представители “Талибана” вновь поддержали ООН, обратившись с просьбой к организации и далее оказывать гуманитарную помощь в стране.

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