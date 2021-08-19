Газета New York Times сообщила об активном поиске талибами афганцев, связанных с США и НАТО

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19 августа 2021, 23:07 Источник: РИА Новости

Stringer/Global Look Press

Боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) стали более активно разыскивать афганцев, которые ранее сотрудничали с Североатлантическим альянсом и Вашингтоном в стране. Данная информация поступила от газеты New York Times, которая в своем материале ссылается на конфиденциальный документ ООН.

Отмечается, что ситуацию на афганской территории оценили эксперты из Норвежского центра глобального анализа. Он в свою очередь делится разведывательными данными с агентствами ООН и разными структурами.

В документе сказано, что боевики радикального движения “арестовывают и/или угрожают убить или арестовать членов семей лиц из их списка, если они не сдадутся сами” при обходе домов. Сообщается, что в данном перечне присутствуют большинство людей, которые сейчас пытаются покинуть страну из аэропорта Кабула.

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