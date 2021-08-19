Глава МИД Пшидач заявил, что Польша воспринимает ситуацию на границе с Белоруссией как провокацию

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19 августа 2021, 22:44 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Польское руководство считает, что ситуация с мигрантами на своей границе является провокацией. Такое заявление сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства этой страны Марчин Пшидач.

Ранее поступила информация о том, что пограничники Белоруссии и Польши окружили группу нелегалов и не собираются пропускать их ни в одну, ни в другую страну. Пшидач в эфире телеканала TVN назвал появление нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе “политической акцией Александра Лукашенко”.

Он отметил, что речь идет о нелегалах, которых к границе Польши послал Лукашенко. По словам Пшидача, тот намеревается спровоцировать кризис, но Варшава при этом ведет переговоры с Минском. “Не может быть согласия на то, чтобы использовать этих людей безжалостно как живые щиты, как инструмент политического давления на польский народ”, - добавил он.

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