Жители Афганистана сообщили о подорожании продуктов в Кабуле после прихода талибов к власти

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19 августа 2021, 21:10 Источник: РИА Новости

Stringer/Global Look Press

В афганской столице подорожали продукты питания всего в течение нескольких дней после того, как страну возглавил “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация). Этой информацией поделились местные жители.

Они рассказали, что цены поднялись в том числе на сахар, чай и рис. Дело в том, что снизились объемы экспорта и импорта. По словам владельца одного из местных магазинов Вариса, цены на одни товары выросли на пять процентов, на другие - на десять. При этом некоторые товары подорожали аж на 30%.

Отмечается, что если раньше за 10 л масла нужно было потратить 1000 афгани, то теперь приходится расходовать 1300. Оптовый торговец Сайед Али подчеркнул, что сейчас многие магазины не работают, боевиков можно увидеть по всему Кабулу. Он добавил, что владельцы торговых точек боятся за свою жизнь и имущество.

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