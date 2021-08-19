В Вашингтоне мужчина угрожает взорвать свой автомобиль у Капитолия, если с ним не поговорит президент Джо Байден

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19 августа 2021, 20:41

Фото: соцсети

Водитель черного пикапа припарковал свой автомобиль у Библиотеки Конгресса и начал вести прямую трансляцию в Facebook. Там он заявил, что хочет поговорить с президентом Джо Байденом.

«Мы живем в свободной стране, Джо. Выбор за тобой. Если ты хочешь меня застрелить – то на воздух взлетят два с половиной квартала вокруг меня. Но я не хочу умирать, я хочу домой», – сообщил в соцсети Рэй Росберри. Водитель грузовика говорит, что детонатор бомбы может среагировать на звук, поэтому если его застрелят, то бомба все равно взорвется.

Полиция оцепила место происшествия, трансляцию в Facebook прервали.

В это же время на Таймс-Сквер в Нью-Йорке обнаружили похожий на бомбу предмет. Силовики эвакуировали людей, на месте работают сапёры.

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