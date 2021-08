Соратник Бориса Джонсона продает «входные билеты» в кабинеты правительства Британии за £50-250 тыс. в год

Аргументы Недели → В мире 13+

19 августа 2021, 19:02 Источник: Le Monde

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Миллионер Мохамед Амерси рассказал Financial Times и The Sunday Times о сделках Бориса Джонсона с миллиардерами, которые финансируют его партию. Издание Le Monde сообщило, что сопредседатель британской Консервативной партии Бен Эллиот обвиняется в создании так называемой системы доноров.



Незадолго до парламентских выборов, на которых победил нынешний премьер-министр Великобритании, миллионер Мохамед Амерси согласился выплатить за завтрак с Борисом Джонсоном 99,5 тыс. фунтов стерлингов (117 тыс. евро). Завтрак был продан с аукциона, но так и не состоялся. При этом известно, что с 2017 года миллионер и его супруга пожертвовали Консервативной партии 750 тыс. фунтов стерлингов.



Мохамед Амерси подчеркнул, что принадлежность к «группе лидеров» среди доноров дает доступ к ежемесячным встречам с министром или госсекретарем. Стоимость «входного билета» составляет от 50 тыс. фунтов в год.



По информации Financial Times, в дополнение к этому был создан «консультативный совет», который выбирал лучших доноров. Они платили как минимум 250 тыс. фунтов стерлингов в год, хотя никто не знает точных условий членства. Раз в месяц порядка десяти щедрых жертвователей получали доступ к Борису Джонсону или министру финансов Риши Сунаку.



«В основе этой крайне прибыльной системы находится один человек: Бен Эллиот. После своего прихода к власти в июле 2019 года Джонсон очень незаметно назначил его сопредседателем Консервативной партии. Неоплачиваемая роль Эллиота заключается в том, чтобы добывать пожертвования. Премьер-министр, будучи большим скрягой в частной жизни и испытывая отвращение к обсуждению денежных вопросов, дал ему карт-бланш», - сообщает Le Monde.



По данным издания, Эллиот приходится племянником Камилле Паркер-Боулз, жене принца Чарльза.



«В Великобритании регулярно возникают скандалы с пожертвованиями в обмен на награды или на членство в палате лордов. Джонсон, завороженный миром миллионеров и сам постоянно испытывающий нехватку денег (у него шестеро детей и развод, который нужно профинансировать), судя по всему, вывел эту систему на новый уровень», - заключает Le Monde.





