Опрос показал, что две трети жителей США назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой

Лишь 35% жителей США поддержали отправку американцев на афганскую территорию для участия в войне. На это указывают данные опроса, проведенного Associated Press-NORC Center.
При этом 34% американцев сообщили, что Соединенные Штаты не зря участвовали в войне в Ираке. Отмечается, что 62% опрошенных жителей США придерживаются мнения, что война в Афганистане “не стоила того”. 63% респондентов полагают, что американцы зря принимали участие в войне в Ираке.
Сообщается, что американские жители крайне обеспокоены вероятной угрозой для своей страны, которая исходит от экстремистских группировок. 65% опрошенных встревожены возможной угрозой от находящихся внутри Штатов группировок. Кроме того, 50% американцев боятся базирующихся вне США экстремистов.
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