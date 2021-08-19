Опрос показал, что более половины населения Украины выступают за вступление страны в ЕС и НАТО

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19 августа 2021, 15:36 Источник: РИА Новости

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Большинство жителей Украины выступают за членство страны в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе. На это указывают данные опроса, который провела социологическая группа “Рейтинг”.

По итогам опроса также выяснилось, что 35% населения поддерживают равноудаленность от Российской Федерации и ЕС. Отмечается, что 64% жителей Украины хотят, чтобы их страна вступила в Евросоюз. При этом 54% респондентов высказались за членство в НАТО.

27% участников опроса сообщили, что не желают, чтобы Украина была членом ЕС. 35% респондентов не хотят видеть свою страну в альянсе. 50% опрошенных выступают за европейский внешнеполитический вектор, а 9% поддерживают пророссийский.

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