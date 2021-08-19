Зеленский заявил, что только переговоры с Путиным помогут решить вопрос освобождения украинских заключенных в России

Аргументы Недели → В мире 13+

19 августа 2021, 13:49 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото Danil Shamkin/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос освобождения украинских заключенных в России заторможен, по его мнению, единственным выходом могут стать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу", - сказал Зеленский в интервью, опубликованном в четверг в издании "Украинская правда". Украинский президент предположил, что возможно, разработать новые решения получится именно во время "Крымской платформы".

"Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России. Мы, наоборот, — объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех — это обмен, включая крымчан", — заявил Зеленский. Он призвал всех лидеров стран, которые поддерживают Киев в вопросе Крыма, активно работать и "давить" на Россию.

"Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан", — заявил Зеленский.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости