Зеленский пообещал Украине при поддержке Великобритании большой военный флот к 2035 году

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19 августа 2021, 12:59 Источник: Свободная пресса

Server Amzayev, globallookpress.com

Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году на Украине должна быть реализована большая программа по развитию военно-морского флота страны. Президент Украины раскрыл информацию о том, что поддержат Киев Евросоюз и США. Программа должна быть реализована до 2035 года.

По данным Зеленского, план по строительству большого флота поделен на три этапа, и первые результаты должны появиться уже к 2024 году. Второй этап должен завершиться к 2030, а вся программа — к 2035 году.

По сведения украинского президента, планируется строительство военно-морских баз, первая из которых должна при помощи ЕС и США появиться в Бердянске,- сообщает "Свободная пресса".

"Идея — в поддержке этого проекта со стороны ЕС, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании", — цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

В британском Королевском флоте ранее сообщали, что два минных тральщика HMS Ramsey и HMS Blyth будут переданы украинскому флоту. Эти судна состояли в английском флоте более 20 лет.

"Blyth и Ramsey обретут новую жизнь на Черном море. Когда дальнейшая работа будет закончена на обоих кораблях, они будут направлены в украинские ВМС", — сообщили новость в Королевском флоте.

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