Дети бежавшего президента Афганистана живут в Нью-Йорке и являются гражданами США

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19 августа 2021, 12:10 Источник: ng.ru

Ашраф Гани. Фото: Оk.ru

Афганские вооруженные формирования во время боевых столкновений с талибами в том или ином районе неоднократно запрашивали помощь, но официальный Кабул не предпринимал никаких действий, вынуждая силы обороны отступать и спасаться бегством на приграничных территориях. Так произошло и со 130 афганскими пограничниками, которые под натиском «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) были вынуждены скрыться в Таджикистане и Узбекистане.



Запросы о военной помощи поступали практически из всех областей Афганистана, но ее не дождались. Не было и приказа командиров при отступлении войск об уничтожении военной техники и боеприпасов. Наоборот, с ведома президента Афганистана Ашрафа Гани 15 августа 2021 года все снаряжение Сил обороны и безопасности Афганистана было передано талибам, в том числе более 277 военных и невоенных самолетов и вертолетов.



Руководство страны фактически добровольно передало власть талибам, и это говорит о его предательстве. «Талибан» имеет не более 60 тыс. боевиков и не располагал военно-воздушными силами, а численность солдат и офицеров афганских вооруженных сил составляла около 300 тыс. человек. Стоит отметить, что правительство Ашрафа Гани не запрашивало военной помощи у государств-союзников.



Конечно, Афганистан уже не будет прежним. А учитывая тот факт, что у страны нет того объема запасов углеводородов, который есть в Катаре или Бахрейне, Афганистан ждет безальтернативная деградация и радикализация.



Впрочем, самому Ашрафу Гани рано или поздно все равно бы пришлось бы покинуть пост президента страны, и, возможно, в скором времени он объявится в США рядом со своими детьми, которые, как ни странно, проживают в Нью-Йорке и являются гражданами Соединенных Штатов.





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