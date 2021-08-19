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Кулеба сообщил о переносе встречи Зеленского и Байдена на 31 августа

, 12:20

Кулеба сообщил о переносе встречи Зеленского и Байдена на 31 августа
Дмитрий Кулеба, фото: John Macdougall/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Кулеба в четверг сообщил о переносе встречи украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена на 31 августа.

Трансляция брифинга Кулебы велась на странице МИД в Facebook,- передаёт RT.

В июле в Киеве сообщили, что первый официальный визит Зеленского в США состоится 30 августа, и на предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

Сегодня Кулеба уточнил, что украинская и американская стороны договорились о переносе на один день из-за того, что формат мероприятия будет предусматривать не только встречу делегаций, но и саммит в формате тет-а-тет.

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