Кулеба сообщил о переносе встречи Зеленского и Байдена на 31 августа
19 августа 2021, 12:20
Министр иностранных дел Украины Кулеба в четверг сообщил о переносе встречи украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена на 31 августа.
Трансляция брифинга Кулебы велась на странице МИД в Facebook,- передаёт RT.
В июле в Киеве сообщили, что первый официальный визит Зеленского в США состоится 30 августа, и на предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
Сегодня Кулеба уточнил, что украинская и американская стороны договорились о переносе на один день из-за того, что формат мероприятия будет предусматривать не только встречу делегаций, но и саммит в формате тет-а-тет.
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