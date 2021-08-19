Китай готовит освобождение Тайваня от США по афганскому сценарию

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19 августа 2021, 11:44

Китай перебросил к Тайваню 11 боевых самолётов и несколько военных кораблей. Пекин готовит операцию по «освобождению» территории от иностранного вмешательства. Военные манёвры оказывают на местное население психологическое давление. Китай показывает, что штаты бросили своего партнёра в сложный момент, как в Афганистане.



В Пекине считают, что второго унижения Вашингтон себе не простит, поэтому к китайской морской границе в скором времени будут переброшены военно-морские силы. Ситуация в регионе очень напряжённая. Китайские самолёты начали летать в зоне острова в тот момент, когда армия Тайваня проводила военные учения. Всё это привело к усилению конфронтации. Китай пытается показать Тайваню, что США его в скором времени бросят на произвол судьбы. Тайбэй может остаться один со своими проблемами.



Но эксперты не рекомендуют сравнивать Тайвань с Афганистаном. Американцы давно планировали выйти с территории исламской страны. В Афганистане Штаты ни с кем не конкурировали. Даже после вывода войск ни одна мировая держава не спешит направлять свои войска в данное государство. В Тайване же главный враг американцев — Китай, который мешает США реализовывать торговые и политические проекты во многих точках мира.





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