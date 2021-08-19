На таджикско-афганской границе могут произойти боестолкновения

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19 августа 2021, 11:09

Силовые структуры Таджикистана и Китая проводят совместные учения по противодействию терроризму. Манёвры проходят на фоне смены власти в Афганистане. Движение Талибан (запрещено в России) планирует вытеснить с территории государства все экстремистские организации, оказывающие сопротивление. Россия также подключилась к военным учениям в рамках существующих международных договорённостей.



Ранее глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И гарантировал Таджикистану оказание помощи по защите территории от внешнего вмешательства. Талибы заявили, что будут бороться с «Исламским движением Восточного Туркестана» (запрещено в России), которое стремится к отделению северных провинций Китая. Талибан не заинтересован в нахождении на территории Афганистана даже уйгуров, которые ранее выступали против военного присутствия американских войск. Это означает, что китайским сепаратистам придётся бежать только в одну сторону — в Таджикистан.



Последствия реализации планов талибов могут быть очень тяжёлыми. Китаю и Таджикистану придётся «встречать» на своих границах толпы вооружённых, радикально настроенных боевиков. В России также озабочены происходящими событиями в Афганистане. Если террористов не остановить в Центральной Азии, они постепенно могут перебраться на российскую территорию.





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