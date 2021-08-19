Вслед за Афганистаном США могут уйти из Бахрейна, Египта и других стран Ближнего Востока

Аргументы Недели → В мире 13+

19 августа 2021, 10:46

Американский президент Джозеф Байден заявил, что не сожалеет о выводе войск с территории Афганистана. Решение об этом было принято ещё предыдущим руководством США.



Байден напомнил, что он уже четвёртый глава государства, при котором американские войска ведут войну в Афганистане. Не стоит перекладывать эту ответственность на другого президента.



Позиция США заставила задуматься многих лидеров государств по всему миру. Издание Breaking Defense, цитируя официальных лиц Израиля, сообщило об оставлении американцами стран, которые теперь вынуждены самостоятельно бороться с террористами. Экс-глава израильской разведки Амос Ядлин акцентировал внимание на том, что партнёры США, будь то Бахрейн, Египет, могут оказаться в том же положении, что и Кабул.



Если «Талибан» (запрещено в России) будет признан на дипломатическом уровне, в Ближневосточном регионе могут произойти серьёзные изменения. Удаление талибов из чёрного списка может усилить стремление других радикальных группировок к получению международного статуса. Такие амбиции заметны у ХАМАС и «Хезболы». В то же время в дипломатических кругах периодически звучат заявления о необходимости организации помощи официальным властям Афганистана. Однако пока всё остаётся только на словах.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости