Зеленский утвердил указ о принудительном отчуждении земли в 50 метрах от границы

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о защите государственной границы и об отчуждении приграничных земель.
Указ Зеленского размещен на портале главы государства.
Согласно указу, правительству поручено провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов, выяснить цель использования и форму собственности и "организовать работы по прекращению их права постоянного пользования" данными землями. Эти меры кабмин должен сделать за шесть месяцев.
Чиновники вместе с местными муниципальными властями должны подготовить программу обустройства госграницы и заложить на это в бюджете необходимые средства.
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