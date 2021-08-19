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Зеленский утвердил указ о принудительном отчуждении земли в 50 метрах от границы

, 09:22 Источник: РИА Новости

Зеленский утвердил указ о принудительном отчуждении земли в 50 метрах от границы
Владимир Зеленский, фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о защите государственной границы и об отчуждении приграничных земель.

Указ Зеленского размещен на портале главы государства.

Согласно указу, правительству поручено провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов, выяснить цель использования и форму собственности и "организовать работы по прекращению их права постоянного пользования" данными землями. Эти меры кабмин должен сделать за шесть месяцев.

Чиновники вместе с местными муниципальными властями должны подготовить программу обустройства госграницы и заложить на это в бюджете необходимые средства.

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