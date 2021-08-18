Мэр Киева Кличко заявил, что в офисе Зеленского дали задание правоохранителям испортить ему репутацию
18 августа 2021, 22:15Источник:
РИА Новости
Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях и в городской администрации украинской столицы - это давление офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Как считает Кличко, в офисе Зеленского дали задание правоохранителям испортить ему репутацию. По его мнению, обыски правоохранительных органов на коммунальных предприятиях Киева, давление на столичную власть и лично на него - это подавлением местного самоуправления. Он связывает его со своей активной работой.
Кличко думает, что власть пытается создать основания для его увольнения с должности главы Киевской городской госадминистрации и назначения "залетного ставленника".
В эфире "Украинского радио" Кличко рассказал, что правоохранители приходят с запросом документов повторно, им объясняют, что эти документы предоставлялись. А они объясняют, что им "дали задание".
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