Мэр Киева Кличко заявил, что в офисе Зеленского дали задание правоохранителям испортить ему репутацию

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18 августа 2021, 22:15 Источник: РИА Новости

Виталий Кличко, фото: Тwitter

Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях и в городской администрации украинской столицы - это давление офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Как считает Кличко, в офисе Зеленского дали задание правоохранителям испортить ему репутацию. По его мнению, обыски правоохранительных органов на коммунальных предприятиях Киева, давление на столичную власть и лично на него - это подавлением местного самоуправления. Он связывает его со своей активной работой.

Кличко думает, что власть пытается создать основания для его увольнения с должности главы Киевской городской госадминистрации и назначения "залетного ставленника".

В эфире "Украинского радио" Кличко рассказал, что правоохранители приходят с запросом документов повторно, им объясняют, что эти документы предоставлялись. А они объясняют, что им "дали задание".

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