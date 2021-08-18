Аналитик Подберёзкин сообщил, что заявление Трампа о вертолётах США в Афганистане направлено на критику демократов

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18 августа 2021, 21:30

Дональд Трамп, фото: Doug Mills/Global Look Press

Алексей Подберёзкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, и Станислав Бышок, занимающий должность исполнительного директора мониторинговой организации CIS-EMO, высказались о словах бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа о том, что американские вертолеты Black Hawk, которые страна ранее передала Афганистану, отныне будут изучаться китайцами, россиянами и гражданами прочих государств.

По словам Подберёзкина, заявление экс-президента США лишено “смысловой нагрузки, за исключением его попытки в очередной раз покритиковать демократов”, пишет RT. Он назвал указанные вертолеты одними из лучших среди винтокрылых машин, отметив при этом, что речь идет не о новинке. Эксперт отметил, что на афганской территории не представляется возможным найти что-то новое из военной техники.

Бышок подчеркнул, что Трамп нацелен на достижение внутриполитических целей. “В отношениях Демократической и Республиканской партий господствует феномен Тома и Джерри”,- сказал он. Бышок добавил, что когда Трамп делал такое заявление, он не имел в виду глобальную политику, не посылал сигнал КНР и РФ.

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