Глава МИД Германии Маас назвал ситуацию в аэропорту Кабула крайне хаотичной

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что ситуация в аэропорту афганской столицы продолжает оставаться крайне хаотичной. Беседуя с журналистами в Берлине, он отметил, что проход внутрь ограничен.
По словам главы МИД ФРГ, в кризисном штабе правительства затронули тему эвакуации граждан. Маас подчеркнул, что возле проходов можно наблюдать несколько сотен человек, в ряде мест их количество достигает тысячи. Кроме того, он сообщил о регулярных вспышках насилия в районе аэропорта в Кабуле.
Маас отметил, что до настоящего времени улететь на принадлежащих ВВС ФРГ самолетах удалось из Афганистана порядка 500 гражданам. Он заключил, что в среду в аэропорт афганской столицы должны прибыть еще два воздушных судна Германии.
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