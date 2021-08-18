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Лидеры «Талибана» намерены управлять в Афганистане по законам ислама, демократии не будет

, 19:22

Лидеры «Талибана» намерены управлять в Афганистане по законам ислама, демократии не будет
фото Andrei Solomonov, globallookpress.com

Лидеры запрещённого в России движения «Талибан» намерены управлять в Афганистане по законам ислама.

Высокопоставленный представитель движения Вахидулла Хашим заявил, что Афганистан не будет демократическим государством после прихода к власти в стране талибов и станет жить по законам шариата, - передает агентство Reuters.

Хашим также заявил, что во главе Афганистана, скорее всего, встанет совет «Талибана», а верховным лидером при новой власти будет предводитель движения Хайбатулла Ахундзада.

Представитель «Талибана» сказал, что демократической системы в Афганистане не будет, поскольку в стране нет никаких оснований для демократии. Ответ на вопрос, какая политическая система нужна Афганистану, ясен - это законы шариата, сказал в заключении Вахидулла Хашим.

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