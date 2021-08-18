Глава диаспоры Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал заявил о «множестве» граждан, желающих приехать в Россию

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18 августа 2021, 19:05 Источник: Интерфакс

Гулам Мохаммад Джалал, фото из соцсети facebook.com

Президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал сообщил, что много жителей Афганистана хотят приехать в Россию. Он не уточнил цифры, отметив, что не у всех людей есть телефонная связь с диаспорой.

Гулам Мохаммад Джалал отметил, что среди желающих покинуть Афганистан есть и граждане России афганского происхождения. По его словам, чаще всего люди просят о помощи, просят оказать поддержку, чтобы их вывезти из страны, но сейчас нет технической возможности сделать это.

Гулам Мохаммад Джалал полагает, что в связи с ситуацией в Афганистане основной наплыв мигрантов ожидается в Узбекистане и Таджикистане. По его мнению, в эти страны могут приехать «тысячи людей», а потом «часть из них может перебраться в Россию».

В диаспору сейчас обращаются и граждане России афганского происхождения, которых в стране остается «несколько сотен человек».

Афганистан захватило движение «Талибан», запрещенное в России.

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