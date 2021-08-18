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Ушёл из жизни в возрасте 68 лет французский актер Тьерри Лиагр

, 19:09

Ушёл из жизни в возрасте 68 лет французский актер Тьерри Лиагр
pixabay.com

Не стало французского актера Тьерри Лиагра. Он не дожил до 69 лет. Трагической новостью поделилось актерское агентство SB Talents.

В заявлении сказано, что “все, кто встречались с ним, не забудут его талант, его добрый нрав, его смех”. Актер известен зрителям по таким фильмам, как “Суп из капусты”, “Пришельцы”, “Банзай”.

В комедии “Пришельцы” Лиагр исполнил роль повара кафе. В этой картине снимались также Кристиан Клавье и Жан Рено. Участие в съемках “Супа из капусты” принимал в том числе Луи де Фюнес. Тьерри Лиагра можно было нередко увидеть в комедиях режиссера Клода Зиди.

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