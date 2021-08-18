Военный эксперт Ходаренок назвал преждевременными разговоры о начале гражданской войны в Афганистане

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18 августа 2021, 18:47 Источник: Свободная пресса

pixabay.com

Военный обозреватель Михаил Ходаренок назвал поступающую из Афганистана информацию весьма скудной, отрывочной. В этой связи он воздержался говорить о вероятном начале гражданской войны на афганской территории на текущем этапе.

Ранее поступила информация о том, что силам афганского вице-президента Салеха удалось отбить у боевиков “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) район Чарикар. Туда отправили 10000 военных армии Афганистана. Источник в Кабуле сообщил о боях в районе Панджшера.

По словам Ходаренка, в Афганистане отсутствует такая провинция, как Панджшер. Он отметил, что есть провинция Парван. Эксперт полагает, что “горячие головы” желали бы стать свидетелями возрождения “Северного альянса”, однако он подчеркнул, что это, по всей видимости, не случится. “На данном этапе я бы воздержался говорить о том, с прибытием вице-президента Афганистана в Панджшерское ущелье, началась гражданская война”, - сказал Ходаренок.

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