Норвегия начнет прививать от COVID-19 подростков 16-17 лет после вакцинации совершеннолетних жителей

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18 августа 2021, 18:24 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Норвежское руководство предложило прививать от COVID-19 подростков 16-17 лет. Принятию такого решения предшествовало согласование этого вопроса с институтом общественного здравоохранения страны.

По данным Минздрава Норвегии, имеются в виду люди, появившиеся на свет в 2004-2005 годах. Отмечается, что их начнут прививать после вакцинации совершеннолетних жителей страны.

По словам главы норвежского Минздрава Бенте Хёйе, вакцина обеспечит подросткам защиту от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что у такой возрастной группы существует не очень высокий риск тяжелого течения COVID-19, но в течение летнего периода он вырос. Институт общественного здравоохранения советует использовать для вакцинации подростков препарат Comirnaty.

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