Армии США и Афганистана не смогли справиться с 75 тыс. талибов

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18 августа 2021, 17:51

Президент США Джозеф Байден объявил о смене внешнеполитической доктрины. По его словам, американцы не занимаются строительством демократии в другой стране, а лишь проводят контртеррористические операции. США не заинтересованы в смене режимов ради построения демократических институтов.



Байден не считает военное присутствие своих войск в других странах демонстрацией силы. Участие армии требовалось для ликвидации боевиков и поддержания мира в «тревожных странах». Вывод войск был вызван желанием правительства сохранить жизни американским солдатам на фоне смены правительства в Афганистане.



Численность талибов в исламской стране составляет 75 тысяч человек. Армия Афганистана насчитывала более 300 тысяч солдат. При этом военные имели в распоряжении самолёты. У талибов авиации не было.



Движение «Талибан» в отличие от «Аль-Каиды» не было заинтересовано в проведении терактов на территории других стран. Талибы максимально сосредоточены на афганских вопросах. Но у правящей верхушки могут найтись сторонники за пределами страны. Никакие силы НАТО не смогут обезопасить соседние государства, так как военный блок оказался очень слабым и неэффективным без американского участия.





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