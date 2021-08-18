Аргументы Недели В мире 13+

Армии США и Афганистана не смогли справиться с 75 тыс. талибов

, 17:51

Армии США и Афганистана не смогли справиться с 75 тыс. талибов

Президент США Джозеф Байден объявил о смене внешнеполитической доктрины. По его словам, американцы не занимаются строительством демократии в другой стране, а лишь проводят контртеррористические операции. США не заинтересованы в смене режимов ради построения демократических институтов.

Байден не считает военное присутствие своих войск в других странах демонстрацией силы. Участие армии требовалось для ликвидации боевиков и поддержания мира в «тревожных странах». Вывод войск был вызван желанием правительства сохранить жизни американским солдатам на фоне смены правительства в Афганистане.

Численность талибов в исламской стране составляет 75 тысяч человек. Армия Афганистана насчитывала более 300 тысяч солдат. При этом военные имели в распоряжении самолёты. У талибов авиации не было.

Движение «Талибан» в отличие от «Аль-Каиды» не было заинтересовано в проведении терактов на территории других стран. Талибы максимально сосредоточены на афганских вопросах. Но у правящей верхушки могут найтись сторонники за пределами страны. Никакие силы НАТО не смогут обезопасить соседние государства, так как военный блок оказался очень слабым и неэффективным без американского участия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

В мире

Украинский аналитик Кирилл Сазонов: немцы и французы «не станут грудью между нами и российской армией»

Украинский аналитик Кирилл Сазонов: немцы и французы «не станут грудью между нами и российской армией»

Киеву не стоит рассчитывать на то, что европейские государства пошлют своих военных в зону конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил украинский аналитик Кирилл Сазонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью