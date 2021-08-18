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Глава Европарламента Сассоли побывал на границе Литвы и Белоруссии «в знак единства ЕС»

, 18:04

Глава Европарламента Сассоли побывал на границе Литвы и Белоруссии «в знак единства ЕС»
Давид Сассоли, фото: Dimitrios Karvountzis/Global Look Press

Глава Европарламента Давид Сассоли рассказал, что побывал на границе Литвы и Белоруссии. Компанию ему составили спикеры законодательных собраний всех трех прибалтийских стран.

Сассоли подчеркнул, что посетил границу сегодня. По его словам, он принял такое решение, чтобы показать, что Европейский союз “выступает с единых позиций в ответ на нарушение белорусским режимом норм международного права”. Об этом он сообщил в Twitter.

Отметим, что сегодня, 18 августа, проходит видеоконференция глав МВД ЕС по проблеме беженцев на границе Евросоюза и Белоруссии. Участниками этого мероприятия являются в том числе представители агентства ЕС по безопасности внешних границ и Европола.

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