Глава Европарламента Сассоли побывал на границе Литвы и Белоруссии «в знак единства ЕС»
18 августа 2021, 18:04
Глава Европарламента Давид Сассоли рассказал, что побывал на границе Литвы и Белоруссии. Компанию ему составили спикеры законодательных собраний всех трех прибалтийских стран.
Сассоли подчеркнул, что посетил границу сегодня. По его словам, он принял такое решение, чтобы показать, что Европейский союз “выступает с единых позиций в ответ на нарушение белорусским режимом норм международного права”. Об этом он сообщил в Twitter.
Отметим, что сегодня, 18 августа, проходит видеоконференция глав МВД ЕС по проблеме беженцев на границе Евросоюза и Белоруссии. Участниками этого мероприятия являются в том числе представители агентства ЕС по безопасности внешних границ и Европола.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.