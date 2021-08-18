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Пограничники Латвии не позволили 46 нелегальным мигрантам пересечь границу с Белоруссией за ночь

, 17:42 Источник: РИА Новости

Пограничники Латвии не позволили 46 нелегальным мигрантам пересечь границу с Белоруссией за ночь
pixabay.com

Накануне, 17 августа, латвийские пограничники не позволили попасть в страну 46 нелегальным мигрантам из Белоруссии. Данная информация поступила от портала латвийского радио и телевидения LSM.lv.

Отмечается, что за незаконное пересечение границы пограничники Латвии задержали 6 человек. В сообщении сказано, что этим людям выдали разрешение на въезд в страну по “гуманитарным причинам”.

После десятого августа попасть на территорию Латвии не разрешили 463 нелегальным мигрантам. 12 августа за ночь латвийцы возвратили 101 человека. В Латвии в текущем году за незаконное пересечение границы задержали 362 человека.

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