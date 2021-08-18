В Грузии пообещали «клоуну» Саакашвили тюрьму с комфортными условиями, если он вернётся в Тбилиси

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18 августа 2021, 17:33 Источник: Интерфакс

Vladimir Valishvili, globallookpress.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили, что если он вернётся на родину, то его - «клоуна» - ожидает тюрьма с «комфортными условиями».

Выступая перед избирателями в Кедском районе Аджарии, грузинский премьер сказал, что «темное время, когда угнетатель, клоун Саакашвили правил страной», никогда не вернётся.

Гарибашвили напомнил, что сейчас Саакшвили находится в статусе беженца, без грузинского паспорта, имея гражданство Украины, и его из Киевы выдворили буквально за волосы. Грузинский премьер отметил, что сейчас Саакашвили учит и угрожает им. Гарибашвили не против, если Саакашвили приедет в Грузию. В Грузии ему предоставят галстуки на выбор и комфортные условия в тюрьме.

Саакашвили недавно в соцсетях заявил, что осенью приедет в Грузию, чтобы возглавить оппозицию на местных выборах.

Экс-президент Грузии Саакашвили заочно осужден в этой стране по нескольким возбужденным против него уголовным делам.

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