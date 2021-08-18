Новый штамм COVID-19 распространяется по всему миру

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18 августа 2021, 16:43 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Планета подходит к новому коронавирусному пику. В конце апреля этого года в мире в среднем выявлялось ежедневно по 820 тыс. заболевших, сейчас этот показатель составляет примерно 620 тыс. человек в день. В апреле обе дозы вакцины получили лишь 250 млн человек (3% населения), а к 16 августа — 1,85 млрд (23,6%). Теперь же в мире появился самый боеспособный штамм вируса — «дельта», и он наносит все новые удары.



В Японии объявлено о расширении зоны и периода действия режима ЧС по коронавирусу. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что на прошедших выходных число новых заражений за сутки превысило 20 тыс. человек. Он призвал еще больше усилить меры по борьбе с COVID-19 - перевести максимум людей на удаленную работу и сократить проходимость торговых центров.



В Новой Зеландии зафиксирован первый случай заражения штаммом «дельта». Инфицированным оказался 58-летний невакцинированный местный житель, который уже успел поездить по стране. В связи с этим в Новой Зеландии закрыли все школы, общественные учреждения и предприятия, чья работа не считается жизненно необходимой. С полок магазинов вновь исчезла туалетная бумага.



За все время пандемии в Новой Зеландии при населении около 5 млн человек зарегистрировано менее 3 тыс. случаев инфицирования и всего 26 смертей. При этом вакцинировано пока лишь 20% жителей.



В США президент Джо Байден решил призвать соотечественников пройти ревакцинацию спустя восемь месяцев после последней прививки. На фоне распространения штамма «дельта» число ежедневных госпитализаций достигло уровня зимы, когда эпидемия была на пике. В настоящее время известно, что и зараженные, и госпитализированные, и погибшие от коронавируса преимущественно регистрируются в штатах с низким уровнем вакцинации.



В среднем за прошедшую неделю в стране выявлялось 145 тыс. случаев заражения ежедневно. При этом за две недели этот показатель вырос на 64%. Ежедневно в США госпитализируют 81 тыс. человек, умирает более 700 человек. Места в отделениях интенсивной терапии заканчиваются: в каждой пятой реанимации страны занято 95% коек. Известно, что власти Техаса запросили федеральную помощь - пять моргов на колесах.



В Израиле отмечают, что вакцина в целом с ситуацией справляется, но панацеей не становится. Министр здравоохранения страны Ницан Горовиц на минувшей неделе объявил о старте кампании ревакцинации. В понедельник в Израиле зафиксировали 8,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Власти планируют ввести ограничения на публичные и частные мероприятия, а также требовать соблюдения от людей и компаний социальной дистанции.





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