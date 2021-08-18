Генштаб ВС Украины сообщил, что cамолёт, вылетевший в Кабул для эвакуации граждан, находится в Омане

Самолет оборонного ведомства Украины, который вылетел в афганскую столицу, чтобы эвакуировать граждан, застрял в Омане. Данная информация поступила от пресс-службы Генштаба украинских ВС.
Отмечается, что сейчас предстоит получить разрешение на взлет и безопасный вылет из Афганистана. Ранее во внешнеполитическом ведомстве Украины сообщили об отправке страны второго самолета на афганскую территорию для эвакуации граждан.
По данным пресс-службы Генштаба, в Кабул вылетел самолет Ил-76МД. Он поднялся в небо с территории военного сектора киевского аэропорта Борисполь. Там добавили, что воздушное судно сейчас находится в аэропорту Маскат, пока что отсутствует безопасный коридор для доступа в аэропорт Кабула.
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