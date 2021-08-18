Премьер Пашинян заявил о планах создания в Армении Службы внешней разведки

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18 августа 2021, 16:19 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Армении власти намерены создать Службу внешней разведки. Соответствующее заявление сделал сегодня, 18 августа, премьер-министр страны Никол Пашинян.

В ходе правительственного заседания он представил проект 5-летней программы нового кабмина. По словам Пашиняна, данную службу создадут в стране в течение ближайших 5 лет. Это следует из стратегии трансформации Армении до 2050 года.

Премьер-министр подчеркнул, что в стране также собираются расширить зону ответственности пограничных войск Службы национальной безопасности по охране границ. В настоящее время в Армении в разведывательную деятельность вовлечено отдельное подразделение Службы нацбезопасности.

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