Премьер Пашинян заявил о планах создания в Армении Службы внешней разведки

В Армении власти намерены создать Службу внешней разведки. Соответствующее заявление сделал сегодня, 18 августа, премьер-министр страны Никол Пашинян.
В ходе правительственного заседания он представил проект 5-летней программы нового кабмина. По словам Пашиняна, данную службу создадут в стране в течение ближайших 5 лет. Это следует из стратегии трансформации Армении до 2050 года.
Премьер-министр подчеркнул, что в стране также собираются расширить зону ответственности пограничных войск Службы национальной безопасности по охране границ. В настоящее время в Армении в разведывательную деятельность вовлечено отдельное подразделение Службы нацбезопасности.
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