Афганский посол Агбар заявил о краже президентом Гани 169 млн долларов из государственной казны

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18 августа 2021, 15:32 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Президент Ашраф Гани, который ранее бежал из Афганистана, украл из казны огромную сумму денег. Речь идет о 169 млн долларов. Такое заявление сделал афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

По его словам, побег Гани продемонстрировал, что он предал государство и нацию. Агбар также отметил, что намерен признать вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана.

Кроме того, он подчеркнул, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Гани. Агбар добавил, что Гани необходимо доставить в международный суд.

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