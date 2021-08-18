Военный эксперт Юрий Кнутов ответил польскому генералу о превосходстве российских танков

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18 августа 2021, 15:20

Танк T-72B3Ю фото: MOD Russia, globallookpress.com

Попытка Польши усилить свои восточные границы американскими танками «Абрамс» приведёт к тому, что России придётся усилить противотанковые войска на границах с этой страной. На заявление генерал-лейтенанта Богуслава Самола ответил военный эксперт и историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов.

Эксперт напомнил, что американские танки показали недочёты во время боёв в Ираке, в частности, их лобовая броня может быть опасной для экипажа самого танка, - сообщает «Общественная служба новостей».

По словам Кнутова, генералу Самолу не стоит расхваливать американские танки. Эксперт отметил, что танк «Абрамс» хорошо разрекламирован, у него крепкая лобовая проекция, сделанная из обеднённого урана. «Но если её пробивают, то пыль, попадающая вовнутрь, где находится экипаж, вызывает онкологические заболевания у солдат» - рассказал Кнутов.

Он добавил, что в США много бывших танкистов страдают онкологией и им практически не оказывают медицинскую помощь, чтобы скрывать связь с такой бронёй.

Кнутов предупредил, что если Польша разместит на границе танки, России придется добавить немного противотанковых средств: вертолётов Ми-24, ракеты «Вихрь» и другую технику.

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