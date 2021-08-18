В Китае Си Цзиньпина могут избрать генсеком на третий срок

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18 августа 2021, 14:14 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По прогнозам западных экспертов, после ХХ съезда КПК в 2022 году Си Цзиньпин может остаться на посту генсека на третий срок. А что касается второй должности, которую он занимает, – председателя КНР, то парламент еще в 2018 году отменил ограничения на период, когда глава государства остается у власти.



При президентах США Билле Клинтоне, Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме большинство американской элиты надеялось, что Китай будет демократизироваться и пойдет на сближение с Западом. Сейчас эти иллюзии развеяны.



Эксперты отмечают, что, если раньше Китай предпочитал скрывать свои возможности и оставаться в тени, то теперь уже все иначе. Власти КНР сами демонстрируют, что без Китая невозможно решить ни одну мировую проблему, и он должен вносить свой вклад в их решение.



Си Цзиньпин выпустил в свет два сборника статей и выступлений. В первом освещается его вклад в теорию строительства социализма с китайской спецификой, во втором – указания по внешней политике. Американские эксперты считают, что тезис Си о великом возрождении китайской нации скрывает план достижения мирового господства. Они предупреждают, что мирные заверения китайского генсека нельзя принимать на веру: он «волк в овечьей шкуре», который ведет информационную войну против свободного мира.



Си понимает, что после появления COVID-19 в мире превалируют негативные взгляды на Китай, при этом он накачивает пропагандистскую машину. Генсек КНР хочет «помочь» народам других стран понять, почему марксизм успешно работает на практике и почему социализм с китайскими особенностями является великим учением. Он стремится придать пропаганде более привлекательный вид, ведь когда дезинформации станут больше верить, будет легче скрывать преступления КНР против человечности.





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